Pandemi yönetimi

OP. DR. BİLGEHAN AYDIN

Şu an bütün dünya pandemi ile büyük bir mücadele halinde. Bu mücadelenin en büyüklerinden ve en başarılılarından birine de ülkemizde şahit oluyoruz. Sağlık bakanlığımızı ve sayın bakanımızı bu mücadeledeki başarılarından dolayı kutlarım. Peki nedir bu pandemi? Ne anlama gelir ve pandemi görülen toplumlarda mücadelenin nasıl yapılması gerekir? Bunları kısaca açıklamaya çalışalım.

Pandemi özetle “çok geniş bir alanda, uluslararası sınırları aşacak boyutta ve çoğu zaman çok sayıda insanı etkileyen salgın” olarak tanımlanabilir. Bu anlamda, yine salgın hastalık anlamına gelen epidemi kavramından farkı zannedildiği üzere hastalığın ciddiyeti veya öldürücülüğü değil, sadece coğrafi anlamda çok daha geniş bir alanı etkilemesidir. Yani, epidemi bölgeselken, pandemi uluslararasıdır denebilir. Örneğin, her yıl görülen mevsimsel grip salgınları genellikle epidemiyken, birdenbire yeni bir influenza virüsünün peyda olup tüm dünyaya yayıldığı ve bu virüse bağışıklığı olmayan insanları hasta ettiği salgınlar pandemi olarak tanımlanır. Pandemiler çok geniş bir coğrafi alanda ölümcül ve yıkıcı sağlık tahribatı yarattıkları gibi, etkili olduğu ülkelerde ekonomik, toplumsal ve siyasi anlamda ciddi sorunlar da yaratır. Geçtiğimiz yüzyıl başından itibaren küresel seyahat olanaklarının 2nılması gibi nedenlerle pandemilerin görülme olasılığı artmıştır. Bu şartlarda gerçek anlamda bir değişiklik olmadığı sürece gidişatın bu şekilde olacağı da kuşkusuz. Dolayısıyla pandemi oluşumu üzerinde çok ciddi bir siyasi ve toplumsal önlem ve karar alma mekanizması oluşturulması çok önemli.

Son dönemde, özellikle son yirmi yıl içerisinde, pandemi oluşumuna önlem alma ve pandemilerin etkilerini azaltma anlamında uluslararası boyutta adımlar atıldı. 2003 yılındaki SARS ve kuş gribi salgınları, yarattıkları endişe ve tahribat nedeniyle birçok ülkenin pandemi planları geliştirmesine neden olmuştu. Bu sayede tesis edilen eşgüdümlü küresel reaksiyon ortamı, ülkelerin örneğin 2009’daki influenza pandemisine çok daha hazırlıklı olmalarını sağladı. Bütün bunlara rağmen pandemilere karşı hazırlıklı olma anlamında hala büyük boşluklar ve zorluklar bulunmakta. Birçok ülke Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlıklar ve eylem içinde olma konusunda hala yetersiz. 2014’te Afrika’da baş gösteren Ebola salgını gibi ciddi olaylar hastalığın hızlı bir şekilde tespit edilmesi, temel sağlık hizmetleri, karantina ve tecrit prosedürlerini harfiyen yerine getirme gibi konularda hala gidilmesi gereken uzun bir yol olduğunu göstermişti.

Şu an başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bütün dünya Covid-19 pandemisine karşı büyük bir sınav vermekte. Bu salgını kontrol altına alma ve yönetme bakımından Türkiye gibi bazı ülkeler bu sınavı başarıyla atlatırken, gerekli tepkileri vermekte geciken İtalya gibi bazı ülkeler ne yazık ki başarısız oluyor. Ülkelerin ve devletlerin pandemileri önlemek için vakaları tespit ve takip edecek, yönetecek ve iyileştirecek mekanizmaları oluşturması, halk sağlığına yönelik bilgi ve kaynakları gerekli yerlere yönlendirebilecek fiziksel ve iletişimsel altyapıya sahip olması, maddi kaynaklarını hastalığın tedavisine ve kontrol altına alınmasına, salgının yarattığı ekonomik şoku bastırmaya hızlı bir şekilde yönlendirebilmesi ve tabii ki risk ve pandemi yönetimine yönelik hızlı ve uygulanabilir kararlar alması çok önemlidir. Bir o kadar önemli olan diğer bir husus ise bu önlemlerin ve kararların merkezi bir otorite tarafından ve bilgi kirliliğine mahal vermeyecek şekilde alınmasıdır. Pandemilere hazırlıklı olduğunu söyleyebilecek yönetimlerin bu olguya yönelik kamu kuruluşlarının, güçlü ekonomilerinin olması ve sağlık sektörüne yeterli yatırımı yapması gerekir. Ulusal ve uluslararası boyuttaki tıbbi gelişmeler, demografik değişimler ve değişen seyahat olanakları sürekli takip altında olmalıdır. Özellikle Ebola gibi filovirüslerin, Zika gibi flavivirüslerin ve elbette SARS ve Covid-19 gibi yeni tip koronavirüslerin çok kolay ve hızlı bir şekilde mutasyona uğrayan ve dolayısıyla çok sıkı takip edilmesi gereken virüsler olduğu unutulmamalıdır. Bu bakımdan kamu kuruluşları ve özel sektöre de özellikle aşı ve ilaç geliştirme sürecinde iş birliği içinde olma bakımından büyük sorumluluk düşmekte. Karantinaların yönetilmesi gibi hususlarda da sivil toplum kuruluşlarının, kamu sağlığı merkezlerinin ve gerekirse kolluk kuvvetlerinin önemli görevler üstlenmesi gerekiyor.

Bu nedenle mevcut pandemiye gerekli ve doğru reaksiyonun verilebilmesi için geçmiş pandemilerin çok iyi incelenmesinde ve yorumlanmasında büyük fayda var. Gereğinden fazla veya az önlem alınmasının da ciddi ekonomik ve toplumsal zararlarının olacağı unutulmamalı.