Organ nakli sonrası anne oldu

Organ nakliyle ikinci hayatına başlayan Atik, tıp literatüründe yüksek riski nedeniyle örneği son derece az olmasına rağmen bebek sahibi olmaya karar verdi. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan genç kadın, 17 Ağustos'ta dünyaya gelen ve 3 gün izlenen bebeğini, kendi doğum günü 20 Ağustos'ta kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşadı. 2 bin 444 gram ağırlığında 47 santim boyundaki bebeğe Hamza adı verildi.