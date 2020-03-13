Orada bir okul var uzakta

MÜDÜR ODASI BİLE SANAT ATÖLYESİ OLDU



Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde 105'i taşımalı 185 öğrencinin eğitim gördüğü Doğanşehir Ortaokulu'nda, okul müdürü Kazım Şakar ve öğretmenlerin özverili çalışmaları takdir topluyor. Müdür odasının bile sanat atölyesine dönüştürüldüğü okulda öğrenciler, eskrimden okçuluğa, badmintondan bocceye kadar birçok spor dalıyla meşgul oluyor.

AKŞAMLARI EVE GİTMEK İSTEMİYORLAR



Çocukların, okullarını sevgi çerçevesinde benimsemelerini ve kendilerine ait hissetmelerini, okulu, evleri gibi gelip gidecekleri bir yer haline getirmek istediklerini vurgulayan Müdür Şakar, "Öğrencilerimiz okula gülerek gelip, adeta ağlayarak ayrılıyor. Akşam okulu açsak yine gelirler. Spora olan ilgileri dersteki başarılarını da artırıyor" diyor.