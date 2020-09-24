Önce okuma yazma öğrendi sonra... Üniversiteyi kazandı

Kocaeli'nin Körfez İlçesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi Zerga As (30) okuma yazmayı öğrenmek için Körfez Halk Eğitim Merkezi'ne gitti. Burada okuma yazmayı öğrenen Zerga As, ilköğretim ve liseyi bitirdi. Üniversite sınavlarına hazırlanan genç kadın, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nü kazandı.

MESLEĞİNDE DE İLERLEYECEK



Hem çocuk bakarak hem de böyle bir hedefin peşinden koşmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyleyen Zerga As, "Hem eve bakmak, hem çocuğa bakmak, hem de ayrıca böyle bir hedefin peşinden koşmak benim için zor oldu. Şu anda üniversiteyi kazandım. Bundan sonraki hedefim üniversiteyi bitirdikten sonra mesleğimi yapıp ilerlemek” dedi.

Zerga As'ın öğretmeni Esra Karagöz, "İlk dersinden itibaren hakikaten bir şeyler yapabileceğine inandım. Hem çok azimliydi hem de her şeyi çok çabuk öğrendi. Ben açıkçası liseyi bitireceğini biliyordum o konuda çok emindim. Üniversite sınavlarını denemesini tavsiye ettim. Ben daha nice Zerga'ları bekliyorum buraya" dedi.