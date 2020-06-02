Öğle namazı saati kaç? Öğle namazı kılınışı nasıldır, kaç rekat?

Öğle namazı saati kaç, kılınışı nasıldır? Kötülüklerden koruyan namaz mümin erkek ya da kadının miracıdır. Namaz sayesinde insanlar yüce Allah’ın huzuruna çıkar ve şükürlerini sunar. Kuran-ı Kerim’de veya Hadis-i şeriflerde namaz kılmanın önemi çokça vurgulanır. Peki, 5 vakit farz namazdan biri olan Öğle namazı kaç rekat? 4 sünnet 4 farz ve 2 sünnet olarak toplamda 10 rekattan oluşan öğle namazı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz

ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKAT?

Öğle namazı 4 sünnet 4 farz ve 2 sünnet olarak toplamda 10 rekattan oluşur.

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ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?

ÖĞLE NAMAZININ 4 REKATLIK İLK SÜNNETİ

ÖĞLE NAMAZININ İLK SÜNNETİ 1.REKAT

Öncelikle öğle namazının ilk sünnetine başlamadan önce niyet edilmelidir.

Niyet ederken şu sözlere yer verilir: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının dört rekatlık ilk sünnetini kılmaya."

İki elin avucu açık olarak başparmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır. Bunun ardından namaza başlamak üzere Allah’u Ekber denilerek tekbir getirilir.

Tekbir getirdikten sonra ilk olarak Subhaneke duası okunur.

Arkasından Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diye Euzu Besmele çekilerek Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran’ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Allah'u Ekber denir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

ÖĞLE NAMAZININ İLK SÜNNETİ 2.REKAT

2.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber diyerek oturulur. Oturduğumuzda Ettehıyyatü okunur.

Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

ÖĞLE NAMAZININ İLK SÜNNETİ 3.REKAT

3.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber" denir ve dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

ÖĞLE NAMAZININ İLK SÜNNETİ 4.REKAT

4.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber diyerek oturulur. Oturduğumuzda sırasıyla,

- Ettehıyyatü okunur.

- Salli ve Barik duaları okunur.

- Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

ÖĞLE NAMAZININ 4 REKATLIK FARZI

ÖĞLE NAMAZININ FARZI 1.REKAT

Öncelikle öğle namazının farzına başlamadan önce niyet edilmelidir.

Niyet ederken şu sözlere yer verilir: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının dört rekatlık farzını kılmaya.’’

İki elin avucu açık olarak başparmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır. Bunun ardından namaza başlamak üzere Allah’u Ekber denilerek tekbir getirilir.

Tekbir getirdikten sonra ilk olarak Subhaneke duası okunur.

Arkasından Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diye Euzu Besmele çekilerek Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran’ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Allah'u Ekber denir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

ÖĞLE NAMAZININ FARZI 2.REKAT

2.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber diyerek oturulur. Oturduğumuzda Ettehıyyatü okunur.

Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

ÖĞLE NAMAZININ FARZI 3.REKAT

3.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber" denir ve dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

ÖĞLE NAMAZININ FARZI 4.REKAT

4.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber diyerek oturulur. Oturduğumuzda sırasıyla,

- Ettehıyyatü okunur.

- Salli ve Barik duaları okunur.

- Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

ÖĞLE NAMAZININ 2 REKATLIK SON SÜNNETİ

ÖĞLE NAMAZININ SON SÜNNETİ 1.REKAT

Öncelikle öğle namazının son sünnetine başlamadan önce niyet edilmelidir.

Niyet ederken şu sözlere yer verilir: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının iki rekatlık son sünnetini kılmaya."

İki elin avucu açık olarak başparmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır. Bunun ardından namaza başlamak üzere Allah’u Ekber denilerek tekbir getirilir.

Tekbir getirdikten sonra ilk olarak Subhaneke duası okunur.

Arkasından Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diye Euzu Besmele çekilerek Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran’ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Allah'u Ekber denir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

ÖĞLE NAMAZININ SON SÜNNETİ 2.REKAT

2.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber diyerek oturulur. Oturduğumuzda sırasıyla,

- Ettehıyyatü okunur.

- Salli ve Barik duaları okunur.

- Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

İKİNDİ NAMAZI İÇİN TIKLAYINIZ.

AKŞAM NAMAZI İÇİN TIKLAYINIZ.

YATSI NAMAZI İÇİN TIKLAYINIZ.