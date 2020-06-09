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  3. Obezite geni taşısanız da zayıf kalabilirsiniz
09 Haziran 2020 Salı 22:58 | Son Güncelleme:

Obezite geni taşısanız da zayıf kalabilirsiniz

Obezite geni taşısanız da zayıf kalabilirsiniz

Yağ miktarımızı, aşırı kilolu ya da obez olup olmayacağımızı belirleyen FTO (obezite) geninin, zayıf olmamıza bir engeli yok.

“Obezite geni taşıyor olabilirsiniz ama bu sizin sağlıklı bir kiloda olmanıza asla engel değil” diyen uzmanlar, obezite ile savaşmak için bol hareket, yürüyüş, egzersiz ve sağlıklı beslenme önerisinde bulunuyor. Prof. Dr. Defne Kaya, “British Medical Journal’da yayımlanan bir makalenin yazarları, zayıflayamayanlar için “geninizi suçlamayı artık bırakın” diyor. Sekiz ayrı çalışmadan elde edilen verilerin incelendiği bu makale toplamda 9 bin 563 kişi üzerinde gerçekleştirilmiş ve kilo vermek için diyet, egzersiz, ilaç ve davranış tedavisi kombine olarak uygulanmış, kilo ile genetik ilişki incelenmiştir. 

Bu makalenin iki güzel sonucu var: 

1) FTO geninin zayıf olmamıza bir engeli yok. 

2) Hiçbir tedavi yöntemi birbirinden daha iyi ya da kötü değil” şeklinde konuştu.  

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