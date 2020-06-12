Normalleşmede dikkat edilmesi gereken noktalar

Virüs birçok yolla buluşmaya devam ediyor. Öncelikle yaşam alanlarında virüse karşı önlemleri gevşetmemek gerekiyor. Bu kapsamda mümkünse çok fazla ziyaretçi kabul edilmemesi, odaların sık sık havalandırılması, el ve yüz hijyeninin sağlanmaya devam edilmesi gibi önlemler tüm ev sakinleri için önemini sürdürüyor. Normalleşme sürecinde de bağışıklık sisteminin güçlü olması büyük önem taşıyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için sağlıklı beslenmeye devam edilmeli, yeterince uyku uyumaya da özen gösterilmelidir.

