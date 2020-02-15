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  3. Nilperi Şahinkaya: Evlilik kısmet işi

Nilperi Şahinkaya: Evlilik kısmet işi

Nilperi Şahinkaya: Evlilik kısmet işi

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte Zorlu’daydı.

‘Aynen Aynen’ adlı dijital dizisinin yanı sıra yakın zamanda bir TV projesine de imza atacak olan Şahinkaya, işlerin yoğun olduğunu ifade etti. Bugünlerde sadece yeni projelerine yoğunlaştığını söyleyen oyuncu, gündemlerinde evlilik  olmadığını ifade etti. Emre Yusufi ile aşk yaşayan Şahinkaya, evlilik sorularına “Evlilik kısmet. Şimdilik işimizi yapıyoruz ve planlı bir şekilde ilerliyoruz henüz karar vermedik” diye konuştu.


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