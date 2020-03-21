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  3. Netflix yayın kalitesini düşürüyor

Netflix yayın kalitesini düşürüyor

Netflix yayın kalitesini düşürüyor

AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Breton, Avrupa'da koronavirüs salgının ardından internet kullanımındaki artışın altyapıyı etkilememesi için dijital platformların yüksek çözünürlüklerini düşürmelerini talep etmişti.

Netflix, Avrupa'daki tüm yayın akışlarının bit (byt) hızlarını 30 gün boyunca azaltmaya karar verdiklerini duyurdu. YouTube da, internet altyapısı üzerindeki stresi azaltmaya karar verdiklerini ve bu nedenle AB'deki tüm yayınları standart kaliteye geçirdiklerini bildirdi. 


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