Mutlu yiyecekler psikolojinizi belirliyor

Besinlerin içerikleri bedeninizi, bedeniniz ise ruhunuzu etkiler. Reem Nöropsikiyatri Kliniği’nden Nörolog Dr. Mehmet Yavuz “Kişilerin tükettiği zararlı veya besin değeri düşük gıdalar özellikle de yağ ve şeker oranı yüksekse kişinin duygularını olumsuz etkiler. Örneğin hazır ve paketlenmiş gıdalar kişiye geçici mutluluk sağlayabilir ancak etkisi kısa sürelidir ve uzun vadede kişinin olumsuz hissetmesine yol açar. Kişi kendini mutsuz hissettikçe zararlı besinlere daha çok yöneliyor. Şöyle ki, besin- duygu bağlantısı nörotransmiterler ile sağlanır. Tüketilen besinler sindirim sistemi aracılığıyla daha küçük yapı taşlarına dönüşüyor. Sonrasında ise beyne ulaşarak nörotransmiterlerin davranışlarını belirler. Belli oranda protein tüketmek uyarıcı bir etki yapar çünkü dopamin salgılanır ancak çok fazla tüketildiğinde dopamin salgısı artar ve kişi kendini daha gergin hisseder. Dolayısıyla tüketilen besinin türü kadar tüketildiği miktar da çok önemlidir” diyor.