Mutfağa giriş çok ama hareket yok

Herkesin evde olduğu bu süreçte mutfakta geçirilen zamanla doğru orantılı olarak kilo değişiklikleri de yaşanıyor. Uzmanlar, karantina günlerinde tüketilen yiyeceklerin sağlıklı veya sağlıksız olmasının tamamen bireylerin tercihine bağlı olduğunu ve bağışıklık sisteminin de besin seçimleri doğrultusunda etkilendiğini söylüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, herkesin evde olduğu dönemde mutfakta geçirilen zamanın arttığını ancak buna karşın yeterli hareket edilmediğine vurgu yaparak şunları söyledi: “Yapılan hatalardan birisi alınacak kalorinin sağlıklı olup olmadığı konusu. Örneğin gün içinde mutfağa girildiğinde 1 öğünde 1000 kalori alınıyorsa içeriğinde nelerin tercih edildiği büyük önem taşıyor. Mutfağa çok fazla uğramak ancak yetersiz hareket etmek kilo almanın öne çıkan sebeplerinden biri. Tüketilen ürün basit şekerlerden ve basit karbonhidratlardan oluştuğu zaman da mideden boşalma hızı artacak, çabuk acıkılacaktır” diyor.