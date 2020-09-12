Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli açıklaması! 'Hakaret değil iltifat ettim'

Önceki gün bir düğünde ortaya çıkan popçu, Samyeli ile dost olarak kalmak istediğini söyledi. Sandal, “Defne Hanım’ı benim dostum olarak görmek istiyorum. Kalbini kırmışsam da özür dilerim. Onun duruşuna karakterine iltifat olarak yazdım. Başka yere gitti olay hatta kendimi ezikliyorum okuduğunuzda” dedi.