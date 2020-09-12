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  • Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli açıklaması! 'Hakaret değil iltifat ettim'
12 Eylül 2020 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme:

Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli açıklaması! 'Hakaret değil iltifat ettim'

Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli açıklaması! 'Hakaret değil iltifat ettim'
- RECEP ASLAN

“Beni Ağlatma” kitabında Defne Samyeli ile geçmişte ilişki yaşadığını söyleyen ve Samyeli tarafından hakkında dava açılan Mustafa Sandal, konu hakkında konuştu.

Önceki gün bir düğünde ortaya çıkan popçu, Samyeli ile dost olarak kalmak istediğini söyledi. Sandal, “Defne Hanım’ı benim dostum olarak görmek istiyorum. Kalbini kırmışsam da özür dilerim. Onun duruşuna karakterine iltifat olarak yazdım. Başka yere gitti olay hatta kendimi ezikliyorum okuduğunuzda” dedi.

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