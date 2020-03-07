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  3. Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'dan üzücü haber... Bilinci kapandı

Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'dan üzücü haber... Bilinci kapandı

Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'dan üzücü haber... Bilinci kapandı

Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'dan üzücü haber geldi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Muhterem Nur önceki gün yeniden yoğun bakım ünitesine alındı. 

Kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlandı. Bilinci kapanan 87 yaşındaki Nur’un son durumu, Gürses hayranlarını da üzdü.


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