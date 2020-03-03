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  3. Müge Boz'dan yerli üreticilere destek

Müge Boz'dan yerli üreticilere destek

Müge Boz'dan yerli üreticilere destek

Oyuncu Müge Boz, yerli üreticilere destek istedi.

Pazar alışverişinden dönen güzel oyuncu, “Ülkemin her açıdan zengin verimli topraklarını çok seviyorum” diyerek mahallede alışveriş yapmaktan büyük keyif aldığını anlattı. Boz, “Pazarlar üreticiyle buluşabileceğimiz en kolay yerler. Bir ‘merhaba’ bir hal hatır sorma, ufak bir sohbet o kadar iyi hissettiriyor ki bana. Onların emeklerine değer vermek, bunu da onlara hissettirmek... Kendi kendine yetebilen, bağımsız, sevgi dolu, refah içinde bir ülke olmamızı o kadar derinden istiyorum ki” dedi. 


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