Mucizenin adı Zübeyde!

PEŞ PEŞE TRAVMALAR ZİNCİRİ YAŞADI

Gaziantep’in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Zübeyde Nisa Karabacak'ın hayatındaki travmalar zincirinin ilk halkası daha çocuk yaşlarda 2. kattan zemindeki demirlerin üzerine düşmesi oldu. Kazayı mucize eseri büyük bir yara almadan atlatan Karabacak, 17 yaşında en ileri seviyeye ulaşan paratiroid kanseri teşhisiyle hayatının 2'nci travmasını yaşadı.

ONUN HAYATI ASIL ŞİMDİ BAŞLIYOR

3 yıl sonra kalp krizi geçirip ameliyat oldu. Hayatındaki yaşadığı zorluklarla mücadele eden genç kız, 2016'da bindiği minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralandı ve sağ kolunu dirsekten itibaren kaybetti. Yaşadığı onca soruna rağmen hayata her geçen gün daha sıkı bağlanan Nisa Karabacak biyonik kolu takıldıktan sonra "Hayat şimdi başlıyor" dedi.

30 yaşındaki Zübeyde Nisa Karabacak, ‘Revo’ adını verdiği biyonik koluyla hayata daha sıkı sarılarak yeni hobiler edindi. Genç kız, artık keman ve def de çalıyor, resim yapıyor.