Mucizem bebek

'HAYATINI SONLANDIRIN' DENİLDİ



Antalya'da yaşayan Gülfidan Saç’a (26), dördüncü çocuğuna hamile kaldığı dönemde doktorlar "Yabebeğinizin hayatını sonlandıracaksınız ya da ayaksız doğacak" denildi. Büyük üzüntü yaşayan Saç ailesi,doktorların yönlendirmesiyle bu alanda birçok başarılı operasyona imza atan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Ali Acar'a ulaştı.

1 KİLO 450 GRAM DOĞDU



Bebeğe "amniyotik band sendromu" teşhisi konuldu. Ayaklarının tamamen kaybolması ihtimali bulunan bebeğe, hamileliğin 22. haftasında anne karnında ameliyat kararı alındı. Prof. Dr. Acar ve ekibinin operasyonunun ardından bebek, hamileliğin 31. haftasında vücudunda eksiklik bulunmadan 1 kilo 450 gram olarak dünyaya geldi. Kız bebeğe "Mucizem Nasmina" adı verildi.

SÜT SEFERİ!



Erken doğum nedeniyle Konya’daki hastanede tedavisine devam edilen bebeğe Alanya'da yaşayan ailesi, iyi beslenmesi için otobüs ya da kiraladıkları araçlarla 263 kilometrelik yolculukla belirli aralıklarla anne sütü ulaştırıyor.

Anne Gülfidan Saç, "Ameliyatta veya sonrasında bebeğimin ölebileceği söylendi ama bir mucize oldu. İnşallah zamanla daha iyi olacak" dedi. Bebeğin bacağındaki ödem her geçen gün iyileşiyor.