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  3. Mor Yayla'da korona sessizliği

Mor Yayla'da korona sessizliği

Mor Yayla'da korona sessizliği

Kadıralak Yaylası'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlere yasak getirildi.

Trabzon'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği ve yörede 'mor yayla' olarak da bilinen Kadıralak Yaylası'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlere yasak getirildi.  Polis ve bekçi ekiplerinin kontrollerde bulunduğu yaylaya, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların dışında kimse alınmıyor.


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