  • $7,7612
  • 9,0991
  • 473.869
  • 1145.03
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
02 Ekim 2020 Cuma 21:16 | Son Güncelleme:

Molalı merdiven

Molalı merdiven

Samsun'un İlkadım İlçesi'ne bağlı Kalkanca Mahallesi´nde bulunan 200 basamaklı merdiven görenleri şaşırtıyor.

Samsun'daki 200 basamaklı merdiveni kullanan vatandaşlar, belli bir noktada dinlenmek zorunda kalıyor, kondisyonu güçlü olanlar ise basamaklarda spor yapıyor. Mahalle Muhtarı Zekiye Aydemir, tramvay durağına inen veya akşam evine gelen vatandaşların bu merdiveni kullandığını belirterek, "Dik ve basamak sayısı fazla bir merdiven, tek solukta çıkamıyoruz, belli bir noktada dinleniyoruz. Mahallemize farklı bir renk katıyor" dedi.

<p>Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan Akıncı TİHA'ya (Taarruzi İn

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar paylaştı: Akıncı'nın sesini merak edenler için

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'deki Azerbaycanlılar'dan ülkelerine destek

Yerli otomobilin merkezinde inşaatın son hali görüntülendi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.