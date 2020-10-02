Molalı merdiven

Samsun'daki 200 basamaklı merdiveni kullanan vatandaşlar, belli bir noktada dinlenmek zorunda kalıyor, kondisyonu güçlü olanlar ise basamaklarda spor yapıyor. Mahalle Muhtarı Zekiye Aydemir, tramvay durağına inen veya akşam evine gelen vatandaşların bu merdiveni kullandığını belirterek, "Dik ve basamak sayısı fazla bir merdiven, tek solukta çıkamıyoruz, belli bir noktada dinleniyoruz. Mahallemize farklı bir renk katıyor" dedi.