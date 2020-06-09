09 Haziran 2020 Salı 22:11 | Son Güncelleme:
Milenyum Kuşağı atıştırmalık seviyor
Yapılan bir araştırmaya göre; Milenyum Kuşağı olarak adlandırılan 1980-2000 yılları arasında doğan Y jenerasyonu yetişkinlere göre sağlıklı atıştırmalık kuruyemişleri tüketmeyi daha çok seviyor.
Enerji ve tokluk hissi veren kuruyemişlerin obeziteye karşı da etkili olduğunu belirten Ufresh markası Satış Müdürü Üsame Boz, “Yetişkinlerde arasında atıştırmalık kuruyemiş tüketimi yüzde 77’ye çıkarken bu oran milenyum kuşağında yüzde 85 olarak ortaya çıkmakta” dedi.