Milenyum Kuşağı atıştırmalık seviyor

Enerji ve tokluk hissi veren kuruyemişlerin obeziteye karşı da etkili olduğunu belirten Ufresh markası Satış Müdürü Üsame Boz, “Yetişkinlerde arasında atıştırmalık kuruyemiş tüketimi yüzde 77’ye çıkarken bu oran milenyum kuşağında yüzde 85 olarak ortaya çıkmakta” dedi.