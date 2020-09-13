Migren göz sağlığını bozabilir

Glokomun erken belirti vermediğini ve sadece kapsamlı bir göz muayenesi sırasında tespit edilebildiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “40 yaş üstü olmak, ailede glokom olması, gözünde kırma kusuru olması, Afrika ve Asya ırkı, diyabet, hipertansiyon, yüksek göz içi basıncı, kortizon kullanımı, travma, ince kornea yapısı, migren ve dolaşım bozukluğu glokom için risk faktörü oluşturuyor” açıklamasında bulundu. Glokomun çoğu durumda göz içindeki normalden daha yüksek basınçtan kaynaklandığının ancak bazen göz içi basıncı normal olsa bile glokom oluşabildiğinin altını çizen Yılmaz, “Çoğu glokom tipi tipik olarak ağrıya neden olmaz ve hasta tarafından görülür görme kaybı oluşana kadar hiçbir belirti vermez" diye konuştu.