Midenizdeki yangına engel olabilirsiniz

Sebebi ise toplumun yaklaşık yüzde 20’sinde görülen ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen reflüdür. Avrasya Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ayşegül Navdar “Mide asidi yemek borusuna çıktığı zaman yemek borusu asidin etkisiyle yanmaya başlar. Bu yanmayı göğsümüzde ağrı olarak hissederiz. Bu ağrılar genellikle yemek sonrasında, mide asidinin salgılandığı zamanlarda oluşur. Bazen mide asidi yemek borusundan geçerek ağza gelir ve bu da ağızda acı bir tada (mide asidi nedeniyle) yol açar. Boğazda ve ağızda kötü bir tat bırakır. Genellikle yemek sonrası nadiren de yemek sırasında oluşur” dedi. Uzm. Dr. Ayşegül Navdar “Tedavideki en önemli nokta; yaşam tarzımızda yapacağımız değişikliklerden geçer. Bazı insanlar yaşam tarzında yaptıkları değişiklik ve ilaç ile reflüyü kontrol atında tutabilirken bazı hastalar için cerrahi müdahale gerekir. Cerrahi tedavi sürekli ilaç içmek zorunda kalanlar, ilacı kestiğinde şikayetleri tekrarlayanlar, ilaca rağmen yemek borusundaki ülserleri iyileşmeyenler, kanamaya neden olan ülserler, yemek borusu hücrelerinde ileri derece bozukluk olan hastalara yapılmaktadır” diye konuştu.