Midenin dostu yılancıkotu

Genellikle yemek yerken ya da sonrasında karnın üst bölgesinde gelişen şişkinlik, bulantı, karın ağrısıyla erken doyma hissi… Sık sık geğirmek ve bağırsak gazında artışa eşlik edebilen kabızlık… Yol açtığı bu tür sorunlarla yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen, hatta sosyal hayattan bile koparabilen “hazımsızlık” günümüzde oldukça sık görülen bir problemdir. Öyle ki her 4 kişiden biri hazımsızlıktan dert yanıyor. Hazımsızlığa en sık beslenmeyle, yaşam alışkanlıklarımızda sıkça yaptığımız hatalı davranışlar neden olsa da, daha pek çok etken bu problemin sorumlusu olabiliyor.

HASTALIĞIN NEDENİ BİLİNMELİ



Hazımsızlığın altında yatan etken, genellikle beslenmeyle yaşam alışkanlıkları olduğu için kişiler tarafından hafife alınabiliyor. Ancak dikkat! Hazımsızlık aynı zamanda önemli hastalıkların habercisi de olabilir. Gastrit ya da ülserden reflüye, pankreas hastalıklarından gıda alerjisine, bağırsak enfeksiyonlarından romatizmaya, diyabetten mide kanserine kadar pek çok hastalık hazımsızlık yapabilir. Bitkisel tedavi uzmanları gastrit ve reflüye bağlı hazımsızlığı gidermek için 'yılancıkotu'nu tavsiye ediyor. Yılanı andıran şekli nedeniyle adına 'yılancık otu' denilen 'salvia virgata’ bitkisi, mikrop öldürücü özelliğiyle bilinmektedir. Yetiştiği yere göre 15 veya 80 santim boylarında sert ve çok tüylü yaprakları oldukça sık ve rengi koyu mor olan, doğada kendi halinde yetişen bir bitkidir.

YARALARI KISA SÜREDE İYİLEŞTİRİR



Yılancıkotu bitkisi, midedeki gastrit tedavisine yardımcı olur. Reçine ve uçucu yağ içeren ot, genellikle açık yaralarda kullanılır. Mikrop öldürücü etkisiyle bilinen bitkinin yaprakları kuru ya da yaş yaranın üzerine sürülür. Saçların bakımı için de kullanılan ot, birçok kadının şikayetçi olduğu mat görünen saçlara parlaklık verir. Mikrop öldürücü etkisi vardır. Ölü saç hücrelerini canlandırarak yeni saç çıkmasında yardımcı olur.