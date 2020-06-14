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  3. Mide yanmasına doğal çözüm: Altınmühür
14 Haziran 2020 Pazar 18:57 | Son Güncelleme:

Mide yanmasına doğal çözüm: Altınmühür

Mide yanmasına doğal çözüm: Altınmühür

Bitkisel tedavi uzmanları, altınmühür otunun özellikle mide, bağırsak ve sindirim için faydalı olduğunu dile getiriyor.

Bu bitki aynı zamanda kronik yaralarda ve ülserde de etkilidir. Altınmühür çayının hazırlanması için bir bardak suya karıştırılan bir tatlı kaşığı altınmühür otu, bu ölçülerde demlenerek günde 4 sefer içilebilir. 10 günden sonra, çayın içilmesine ara verilmesi gerekir. Aksi takdirde, karaciğer üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkabilir. 

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