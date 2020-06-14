Mide yanmasına doğal çözüm: Altınmühür

Bu bitki aynı zamanda kronik yaralarda ve ülserde de etkilidir. Altınmühür çayının hazırlanması için bir bardak suya karıştırılan bir tatlı kaşığı altınmühür otu, bu ölçülerde demlenerek günde 4 sefer içilebilir. 10 günden sonra, çayın içilmesine ara verilmesi gerekir. Aksi takdirde, karaciğer üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkabilir.