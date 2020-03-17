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Mide dostu altınmühür

Mide dostu altınmühür

Reflü, ülser ve mide yanması sorunu yaşayanların imdadına 'altınmühür otu' yetişiyor.

Bitkisel tedavi uzmanları altınmühür otunun özellikle mide, bağırsak ve sindirim için faydalı olduğunu dile getiriyor. Çayının hazırlanması için gereksinim duyulan bir bardak kaynar su içerisine atılan bir tatlı kaşığı altınmühür bitkisi, bu ölçülerde demlenerek günde dört sefer içilebilir; 10 günden sonra, altın mühür bitkisinin içilmesine ara verilmesi gerekmektedir; aksi takdirde, karaciğer üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir… 


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