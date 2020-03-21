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  3. Merve Özbey: Gizli gizli ağladım

Merve Özbey: Gizli gizli ağladım

Merve Özbey: Gizli gizli ağladım

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sevdiklerine sarılamamanın üzüntüsünü yaşayan Merve Özbey duygusal bir paylaşım yaptı.

Merve Özbey "Aileme düşkün bir kadınım. Dokunarak konuşur sarılarak severim. Bugün 7. katta oturan annemi, ben sitenin bahçesinde o evinin balkonundayken gördüm. Aklım karıştı daha çok korktum. Eve geldim gizli gizli ağladım. Ailesi olmayan, annesi olmayan insanları düşünüp bir daha ağladım... Allah’ım her birimizin yardımcısı olsun. Kendinizi düşünmüyorsanız sevdiklerinizi düşünün... Evde kalın nolur."


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