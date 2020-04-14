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  3. Mermer ustasından mezar taşlı mesaj: Evde kalın, bize iş çıkarmayın

Mermer ustasından mezar taşlı mesaj: Evde kalın, bize iş çıkarmayın

Mermer ustasından mezar taşlı mesaj: Evde kalın, bize iş çıkarmayın

Koronavirüse dikkat çekmek isteyen mermer ustası Tarık Gündüz mezar taşına ‘Evde kalın bize iş çıkarmayın' yazdı. Gündüz ‘Kurallara uyulmazsa, acı gerçek bu' dedi.

MESLEĞİYLE MESAJ VERDİ

Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde 15 yıldır mermer işiyle uğraşan Tarık Gündüz, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyulmadığı zaman yaşanabilecek olumsuzluklara, mesleğiyle dikkat çekmek istedi. Gündüz, atölyesinde ürettiği mermer mezar başlığına, 'evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazdı.

GÖRENLER ÖNCE ŞAŞIRIYOR

Yazının yer aldığı mezar başlığını atölye önünde görenler şaşkınlık yaşadı. Bazı kişiler, fotoğrafladıkları taşı sosyal medya hesaplarında paylaşıp, 'evde kal' çağrısında bulundu. Salgına karşı mücadelede evde kalmanın şart olduğunu hatırlatan Gündüz, ‘Kurallara uyulmazsa önce hastane sonra camii ve son olarak mezar taşı var’ dedi.


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