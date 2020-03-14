Menepoz etkisinden soyayla korunun

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 2030 yılında 50 yaş üzeri kadınların sayısı 1.2 milyarın üzerine çıkacak ve bu kadınların hemen hemen hepsinde menopoz doğal bir süreç olarak görülecek. 1 yıl boyunca hiç adet görmemiş bir kadının menopoza girmiş kabul edildiğini kaydeden İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Pulatoğlu, “Ülkemizde ortalama menopoza girme yaşı 47-49 yaş civarında olsa da 45-55 yaş arası menopoza girmek de normal kabul edilebilir. 45 yaşından önce adetin kesilmesi ise erken menopoz olarak değerlendirilebilir” diye konuştu.

ÇAY-KAHVEDEN UZAK DURUN



Dr. Pulatoğlu, menopozda temel sorunun yumurtlamanın bitmesi sonucu kadınlık hormonu denilen östrojenin azalması olduğunu söyledi. Dr. Pulatoğlu “Soya fasülyesi, nohut, mercimek, keten tohumu gibi fitoöstrojen bakımından zengin gıdalardır. Bunları tüketmek, meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek menopoz şikâyetlerinin azalmasında faydalı olabilir. Ayrıca menopoz döneminde kadınlarda kemik erimesi riski arttığından kemikler için kalsiyum ve D vitamini takviyeleri başlanabilir. Ateş basmaları ve libido açısından E vitamini, kalp-damar sağlığı için balık yağı destekleri alınabilir. Bu dönemde aşırı çay veya kahve tüketmemek, bol su içmek gerekir. Yılan otu, ginseng, yeşil çay gibi bitki çayları içilebilir” dedi.