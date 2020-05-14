Maske takmak zorunlu mu? Hangi illerde maske takmak zorunlu? İşte 10 il…

Maske takmak zorunlu mu? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde ülke genelince maske takmak yaygınlaşıyor. Özellikle belirlenen 10 ilde maske takmak zorunlu hale getirildi. Hangi illerde maske takmak zorunlu? Sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HANGİ İLLERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU?

Korona virüsü salgını etkisini azaltsa da sürdürmeye devam ediyor. Salgın sonrası normalleşme kapsamında yani "Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, belirlenen bazı illerde Hıfzıssıhha Kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutulmaya başladı.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Kurullar bu kararlarını duyururken maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafe kuralının da önemine vurgu yaptı.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bu 10 ilin yanı sıra Gaziantep, İzmir, Adana gibi kentlerde de insan yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kontrollü sosyal hayatın salgına karşı yeni bir hayat tarzı olduğunu belirterek, korona virüs riskinin azaltmasının koşulunu "Maske + Sosyal Mesafe" ifadesiyle açıklamış ve "Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz” ifadelerini kullanmıştı.