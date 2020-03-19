Mapusta ekmek teknesi

SİGORTALARI VAR, MAAŞ ALIYORLAR



Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumunda, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca açılan fırında çalışan 40 hükümlü, meslek öğrenerek ve var olan mesleklerini geliştirerek ekmek yapmaya başladı. İnfaz Kurumu Müdürü Nihat Akpınar, "Hükümlülerimizin sağlık sigortaları yapılmakta ve usta, kalfa ve çırak maliyetinde ücret ödenmektedir" dedi.

Hayatlarında ilk kez ekmek pişiren hükümlüler, tahliye olduktan sonra da mesleklerini sürdürerek kendi işlerini yapmanın hayalini kuruyor..

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Kurumda 790 hükümlünün kaldığını söyleyen İnfaz Kurumu Müdürü Nihat Akpınar, "Eğer bu fırınımız hizmete girmeseydi, biz kurumlarımızda barındırılan hükümlülerin, tutukluların ve görev başındaki personelin ekmek ihtiyacını diğer kurumlarımızdan karşılayacaktık. Devletimize biraz daha maliyetli olacaktı" diye konuştu.