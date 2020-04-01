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  3. Mahsur kalınacak en iyi yer: İstanbul

Mahsur kalınacak en iyi yer: İstanbul

Mahsur kalınacak en iyi yer: İstanbul

Karavanlarıyla çıktıkları dünya turunda İstanbul'da karantinada kalan İngiliz çift, ‘Burası mahsur kalınacak en iyi yer' dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler sınırlarını bir bir kapatırken, İngiliz Fisher çifti karavanlarıyla çıktıkları dünya turuna İstanbul'da ara vermek zorunda kaldı. Bir karavan parkında "gönüllü karantinada" olan Marianne ve Chris Fisher, burası için "mahsur kalabileceğimiz en iyi yer" dedi.

Karavan parkının yetkilileri çiftin market ihtiyaçlarını karşılıyor, komşular her gün cama çıkarak hatırlarını soruyor. Hayat normale döndükten sonra seyahatlerine devam edeceklerini söyleyen çift "Kontrol edemeyeceğiniz şeyler için endişelenmenin faydası yok" diye konuştu.


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