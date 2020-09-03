Lösemili kızın koronavirüs mücadelesi

HALSİZLİĞİ BİRDEN ARTINCA!



Elazığ'da yaşayan Merve Arpacı (18), 2015'te yakalandığı lösemiyi bir yıl süren tedavinin ardından yenmeyi başardı. Yaşadığı mutluluk 4 ay önce son bulan Merve, halsizlik şikayetiyle başvurduğu Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinde hastalığın yeniden nüksettiğini öğrendi. Bunun üzerine ailesinin Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürdüğü Arpacı'nın, tedavi görürken Kovid-19 belirtileri göstermesi üzerine yapılan testi pozitif çıktı.

Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Hüsna Erdem Çakmak, Merve için kendilerininde uygun ilik bulunması için çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

YAŞAM MÜCADELESİNE DEVAM



Lösemi hastalığına derman ararken bir de Kovid-19'a yakalanarak acıları ikiye katlanan Merve Arpacı, "Koronavirüse yakalandığımı öğrendiğimde bir an yaşam mücadelemi kaybettim ancak ailem ve sevdiklerim için daha güçlü olmaya karar verdim. Çok şükür psikolojik olarak toparlandım ancak her iki hastalıkla mücadele etmek beni çok yoruyor. Sağlığıma kavuşmam için ilik nakli olmam gerekiyor. İnşallah müjdeli haberi bir gün alacağım" dedi.

BİR TÜP KANLA HAYATI DEĞİŞECEK



Baba Yılmaz Arpacı, 3 yıl önce epilepsi krizi geçiren oğlunun baraj gölüne düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini, bir kez evlat acısıyla yanan yüreğinin bu kez de kızı Merve için yandığını dile getirdi. Arpacı, "Kızılay'a bağışlayacağınız bir tüp kan örneği ile gerçekten birinin hayatına dokunabilir, bir hastaya umut olabilirsiniz" dedi.