Limon kürüyle kalbi güçlendirin

Kalp hastalığı, koroner damarların tıkanması ya da daralması yoluyla meydana gelir. Kalbe dayalı yalnızca by-pass geçirmiş bir kişinin bile beslemeden ilaç tedavisine kadar birçok şeye dikkat etmesi gerekir. Aynı zamanda hastalığı önlemeye destekleyici bitki ve gıdalardan yararlanmasında da fayda vardır.

DAMAR TIKANIKLIĞINI ÖNLER

Maydanoz, sarımsak limon kürünün özellikle kalp sorunları üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu biliniyor. Kalp sorunlarınız varsa doktorunuzun önerdiği tedavi yöntemine alternatif ve zararsız bir takım eklemeler yapabilirsiniz. Hazırlayacağınız kürü toplamda 18 gün düzenli kullanarak şu etkileri görmeniz mümkündür: Kalp damarlarını açar. Kalbi besleyen damar ve yolların tıkanmasını engeller. Damarlarda plak oluşumunu ve yağ bağlamasını önler. Kan dolaşımının hızlandırılması ve güçlendirilmesinde etkilidir. Kalp damar tıkanıklığına iyi gelir.

MALZEMELER



10-12 adet maydanoz

Bir diş sarımsak

2 yemek kaşığı limon suyu

Yarım su bardağı su

Maydanozları yıkayın. Saplarıyla birlikte mutfak robotuna atın. Limon sıkın ve robota ekleyin. Sararmamış sarımsakları bıçak yardımıyla kesin ve mutfak robotuna atın. Karışıma son olarak suyu ekleyin. Robotu bir süre boyunca çalıştırın. Kürü bardağa dökün ve bir süre dinlendikten sonra tüketin.

UYGULANIŞI



Karışımı ilk 3 gün tarife uygun biçimde, sonrasında 3 gün boyunca sarımsaksız için. Sonraki 3 gün karışımı yine sarımsakla hazırlayıp, toplamda 9 gün boyunca kullanın. 9 günlük karışımı bitirdikten sonra 3 gün bekleyip, tekrar aynı sürece girerek kürün etkilerini gözlemleyebilirsiniz. 2 seferlik kullanım yeterli olacaktır.