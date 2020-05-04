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  3. Lal Denizli ile Ceylan Çapa'dan 800 aileye yardım

Lal Denizli ile Ceylan Çapa'dan 800 aileye yardım

Lal Denizli ile Ceylan Çapa'dan 800 aileye yardım

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Lal Denizli ile Ceylan Çapa, maddi durumu olmayan 800 aileye erzak gönderdi.

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Milli Takım Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli ve cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Ceylan Çapa, yardıma muhtaç insanlar için harekete geçti. Kuzenler, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan ve maddi zorluk çeken 800 aileye yardım eli uzattı. İkili, Selin Denizli Burnaz’ın aralarında bulunduğu ekiple 2 ayda yoksul ailelerin erzak ihtiyaçlarını karşıladı.

400 TABAK KUMANYA

Kuzenler, bu dönemde canla başla hastanelerde bulunan sağlık çalışanlarını da unutmadı. Denizli kardeşler ayrıca Çubuklu Vadi Evleri’nde oturan kadınlarla birlikte her gün içinde börek, tatlı ve meyvelerin yer aldığı kumanyalar hazırlayarak hastaneye gönderiyor. Günde 400 tabak yaptıklarını söyleyen Lal Denizli, 48 günlük süreçte 20 bin tabağı hastaneye ulaştırdıklarını da dile getirdi. 


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