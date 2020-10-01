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  • Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın anne olmak istiyor'
01 Ekim 2020 Perşembe 08:01 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın anne olmak istiyor'

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın anne olmak istiyor'
- RECEP ASLAN

"Kuruluş Osman" dizisinde Selcan Hatun karakterini canlandıran Didem Balçın, ablası Özlem Kunduracı ile City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Geçtiğimiz aylarda Avukat Can Aydın ile nikah masasına oturan Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun karakterini canlandıran Didem Balçın evliliğin güzel gittiğini söyledi. Evliliklerinin üzerinden 5 ay geçtiğini söyleyen oyuncu, 'Çocuk düşünüyor musunuz?' sorusuna, "Anne olmayı çok istiyorum. Allah isteyen herkese nasip eder inşallah" dedi. 

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Başkan Erdoğan'dan A

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