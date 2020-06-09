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  3. Kuruluş Osman'ın 25. bölümünde (10 Haziran 2020 Çarşamba) kozlar paylaşılıyor! Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak?
09 Haziran 2020 Salı 22:40 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'ın 25. bölümünde (10 Haziran 2020 Çarşamba) kozlar paylaşılıyor! Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak?

Kuruluş Osman'ın 25. bölümünde (10 Haziran 2020 Çarşamba) kozlar paylaşılıyor! Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak"

Kuruluş Osman 25. son bölümünde (10 Haziran 2020 Çarşamba) neler olacak? Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü: Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri harekete geçiyor.

Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay’la nihayet kozlarını paylaşıyor. Balgay’ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşı karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay’a karşı harekete geçiyor. 

Hazan Hatun’un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay’ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun’u gelişiyle Kayı Obası’nda dengeler nasıl değişecek?

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