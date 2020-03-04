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Kürk mantolu madara

Kürk mantolu madara

İP milletvekili Aylin Cesur, şehit cenazesinde namaz biterken ön safa atladı, şehit babasının yanına sokuldu, acılı ailelere sarıldı. Danışmanına çektirdiği fotoğrafları Twitter'da paylaştı. 6 bine yakın tepki mesajı aldı..

NAMAZ BİTERKEN ÖN SAFA ATLADI 

Sosyal medyada büyük tepki çeken olay, şehit Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesi'ndeki cenaze töreninde yaşandı. İYİ Parti (ip) milletvekili Aylin Cesur, namaz biterken en öne geçerek fotoğraf çektirdi. 

TWİTTER HESABI BİNLERCE TEPKİ ALDI

Cesur daha sonra şehit babasına yaklaşarak poz verdi, ardından ağlayan bir şehit yakınına sarılarak fotoğraf çektirdi. 

Bunları Twitter hesabından yayınlayan Cesur, birkaç saat içinde 6 bine yakın tepki mesajı aldı. 


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