Küçük önlemlerle sinüziti bertaraf edin

Virüsler, bakteriler veya her ikisi beraber sinüzite neden olabilirler. Burundaki tıkanıklık sonucunda sinüsler düzgün olarak akmazlarsa içlerinde bakteri kalabilir ve bu bakteriyel sinüzite neden olabilir. Sağlıklı olduğumuzda sinüslerimiz hava ile dolar ve bu sayede yüz kemiklerimiz daha az yoğun olur ve ağırlık olarak da daha hafif olurlar. Eğer sinüsler olmasaydı kafatasımız gün boyunca kafamızı elimizle taşımamızı gerektirecek kadar ağır olurdu. Sinüsler ayrıca sesimizi de etkiler, sesin rezonansına yardımcı olur. Aldığımız havayı nemlendirir ve boğazımızın ıslaklığını da sağlayan salgılar yapar. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi KBB Bölümü'nden Op. Dr. Erkan Aktan “Evinizde bir kaç basit değişiklik yaparak sinüzit olma riskinizi azaltabilirsiniz” diyerek şu önerileri sıraladı:

• Soğuk havalarda, nem verici makineler kullanıp sinüslerinizin kuru ve sıcak havadan dolayı rahatsız olmasını engelleyebilirsiniz. Nem verici makineyi sık sık temizleyiniz çünkü bazı kişilerde alerjiye neden olan küf daha çok nemli ortamlarda oluşur.

• Eğer alerjiniz varsa kontrol altında tutmak için acaba gösterin çünkü alerji bir kişide sinüzit olma olasılığı daha yüksektir.

• Sinüzitin kendisi bulaşıcı değildir ama genelde ön belirtisi nezledir. Aile bireylerine, arkadaşlarınıza bulaşabilir. Mikropların bulaşmasını engellemenin en etkili yolu elleri sık sık çok iyi yıkamaktır. Kullanılmış mendilleri tekrar kullanmayınız ve bir kişi hapşırdığında mümkün oldukça uzak durunuz.