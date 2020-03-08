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Kozmik enerji vurgunu

Kozmik enerji vurgunu

İranlı dolandırıcılar, 'kozmik enerji' adını verdikleri saadet zinciri benzeri bir yöntemle tüm dünyayı dolandırdı. İstanbul'da yeni kurbanlar bulabilmek için lüks bir otelde toplantı yapmaya hazırlanan çete, Türk polisinden kaçamadı.

PARAYI 2.5 KATINA KATLAMA SÖZÜ 

Saadet zincirine 'kozmik enerji' adını vererek tüm dünyada vurgun yapan İran uyruklu dolandırıcılar İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Zanlılar, lüks otellerde toplantı yaparak, kurbanlarına Dubai, Malezya, Şili, Ukrayna'daki hayali enerji şirketlerine yatırım yapmalarını, paralarını 2.5 katına çıkaracaklarını vaat ediyordu. Emniyet, İstanbul'da sosyal medyadan ikili ilişkiler kurup güven kazanan ve mağdurları "Kozmik enerji" adlı hayali bir şirkette kar payı verme vaadiyle dolandıran İran uyruklu çeteyi belirledi. 

AYLARDIR TAKİP EDİLİYORLARDI 

Ekipler bir ay önce Sarıyer, Bakırköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Beykoz ilçelerinde operasyon düzenleyerek 2'si kadın 8 kişiyi yakaladı. Operasyonun devamında, çete üyelerinin para transferlerine ait belgelerde ismi geçen şüpheli M.Ö. de gözaltına alındı. Ö.'nün ifadesi doğrultusunda Fatih Çemberlitaş'ta bulunan bir işyerine operasyon düzenlendi. Çetenin para transferlerini yaptığı öne sürülen işyeri sahibi A.U., T.E. ve A.V. yakalanırken, 8 milyon lira nakit ele geçirildi. 


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