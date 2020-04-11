Kova hayatını değiştirecek, balık arınacak

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ



İletişim, haberleşme ticaret, sosyal medya, karar alma, eğitim gibi konularla ilgili olan Merkür 11 Nisan gününden itibaren harekete geçmek, cesaret ve girişimde bulunmakla bağlantılı olan Koç burcuna geçiş yapıyor. Böylece önümüzdeki günlerde hayatımızda iletişim trafiği oldukça yoğun olacak. Tüm dünyanın inzivada olduğu şu günlerde, özellikle sosyal medya üzerinden sevdiklerimizle daha fazla iletişim kuracağız. Online iş görüşmeleri yapabilir ve kariyerimize ilişkin yenilikçi ve daha cesur kararlar alabiliriz. İş hayatımızda yeni girişimlerde bulunabiliriz. Online ticaretle ilgili atılımlarda bulunmak için uygun bir hafta bizleri bekliyor. Ayrıca sosyal medya üzerinden yapılan işler için gayet iyi bir dönemdeyiz. Pek çok kişinin kariyerini internet dünyasıyla harmanlayarak, yeniden şekillendirdiğine şahit olacağız. Merkür’le Satürn arasında olumlu etkileşimin olduğu Pazar günü hayatımızla ilgili ciddi ve kalıcı kararlar vermek için oldukça uygun.

NEŞELİ OLACAĞIZ

Hafta sonunun genelinde ay Yay burcunda olacağı için, kendimizi daha umutlu ve neşeli hissedebiliriz. Ev içerisinde daha dinamik olabiliriz. Hafta başı ay oğlak burcunda olacağı için kariyerimiz ve hedeflerimiz gündemimizde olacak. Hem kendimiz hem de başkaları için daha fazla sorumluluk almamız gerekebilir. Hafta ortasından hafta sonuna kadar ay kova burcunda olacağı için bireysellik, özgürlük ve değişim enerjisi yüksek olacak. Ev içerisinde de olsa kendimizi özgür hissetmek isteyeceğiz. Yakın ilişkilerde de bireysellik ön plana çıkabilir. Karşılıklı bağımlılık içeren ilişkilerde sorunlar gündeme gelebilir. Çarşamba günü Venüs ile Plüton arasında zorlayıcı etkileşim olduğu için ilişkilerde güç savaşları ortaya çıkabilir. Aşırı şüphe ve takıntıdan uzak durulmasında fayda var.

KRİZE DİKKAT



İlişkilerde ortaya çıkacak krizleri makul bir şekilde çözmek gerekiyor. Eğer krizler doğru yönetilirse ilişkilerde dönüşüm fırsatı yaratılabilir. Merkür koç burcu geçişi etkisi ile beraber değerlendirildiğinde, hafta ortası ağzımızdan çıkanı kulağımızın da duyması gerekiyor. Kırıcı cümleler sarf etmemek de fayda var. Sadece kendimizi değil karşı tarafı da düşünmemiz gerekiyor. Aksi halde ilişkiler kopma noktasına gelebilir. Dünyada da yöneticilerin cesur ama sert açıklamalar yapmaları mümkün görünüyor. Fazla düşünmeden alınacak olan kararlar daha sonradan pişmanlık getirebilir. Pişman olmamak için iletişime önem verilmesi gereken bir haftadayız.

KOÇ

Bu haftadan itibaren iletişim trafiğiniz çok yoğun olacak. Hayatınızla ilgili çok önemli kararlar alabilirsiniz. Ancak düşünerek hareket etmenizde fayda var. Yeni girişimlerde bulunabilir ve kariyerinizde yeni bir yön çizebilirsiniz. Hafta sonu yurtdışı bağlantılı işler ve yüksek eğitimle ilgili konular gündemde olabilir. Hafta başı özellikle kariyeriniz ve hedeflerinizle ilgili kafa yoracaksınız. Çarşamba gününden itibaren arkadaşlarınızla online iletişimde olacaksınız. Genel olarak fevri davranmamanız gereken bir haftadasınız. Öfkeyle kalkarsanız zararla oturursunuz. Sakarlıklar konusunda da dikkatli olmalısınız.

BOĞA

Bu haftadan itibaren yalnızlığın tadını daha fazla çıkaracaksınız. Yaratıcılığınız yüksek olacak. İleri dönük planlar yapabilirsiniz. Bağımlılıklardan arınmak için ideal bir dönemdesiniz. Hafta sonu kredi borç alacak gibi konularla ilgili karar alabilirsiniz. Hafta başı eğitim hayatınız gündeminizde olacak. Çarşamba gününden itibaren kariyerinizle ilgili etkin planlar yapmaya başlayacaksınız. Patronlarınızla iletişim kurabilirsiniz. Değişime açık olursanız bu dönem size avantaj getirecek. Direnç göstermeden değişimi kabul etmeniz gerekiyor. Daha fazla risk almak size kariyerinizde başarı getirecek.

İKİZLER

Bu haftadan itibaren hayallerinizin peşinden gitmeye başlayacaksınız. Kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz. Yeni projelerinizde arkadaşlarınızın desteğini görebilirsiniz. Hafta sonu ilişkileriniz gündeminizde olacak. Sevdiğinizle evde güzel vakit geçirebilirsiniz. Hafta başı risk içeren durumlardan uzak durmanız gerekiyor. Ortak yatırımlarınızla ilgili karar almanız gerekebilir. Çarşamba gününden itibaren hukuki konulara yönelik karar alabilirsiniz. Hayatı sorguladığınız bir haftadasınız. Yeni bir bakış açısı edinmek size iyi gelecek. Olaylara yüzeysel yaklaşmadan derinlemesine analiz etmeniz gerekiyor. Bazen gerçek detaylarda saklıdır.

YENGEÇ

Bu haftadan itibaren geleceğiniz ve hedeflerinizle ilgili yeni kararlar alacaksınız. Daha cesur olabilirsiniz. Patronlarınızla iletişim kurmanız ve hakkınızı aramanız mümkün olacak. Hafta sonu sağlığınıza özen göstermelisiniz. Kendinizi fazla yormamaya çalışın. Evde vakit geçirirken aşırı yemekten kaçınmalısınız. Günlük rutin işlerini halletmek için yeni yöntemler bulacaksınız. Hafta başı ya ilişkileriniz gündemde olacak. Sevdiğiniz kişiyle bir sorunu çözmeniz gerekebilir. Çarşamba gününden itibaren hayatınızdaki dönüşüm fırsatlarını daha iyi göreceksiniz. Miras konuları ile ilgili bir gelişme yaşanabilir.

ASLAN

Önümüzdeki dönem yeni bir online eğitime başlayabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili yeni kararlar alacaksınız. Hukuki konuları çözümlemeniz mümkün görünüyor. Hafta sonu sevgilinizle evde vakit geçirebilirsiniz. Hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. Çocuklarınızla beraber ev içi aktiviteler yapabilirsiniz. Hafta başı işlerinizi yeni metotlarla halletmeyi deneyeceksiniz. Sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Çarşamba gününden itibaren ortaklıklarınızla ilgili gelişmeler yaşanacak. Evlenme teklifi alabilirsiniz. Ya da ilişkinizi bir üst aşamaya taşıyabilirsiniz. Ancak ilişkinizde aşırı gururlu hareket etmekten vazgeçmelisiniz.

BAŞAK

Bu haftadan itibaren hayatınızı kökten dönüştürmek isteyeceksiniz. Ortak yatırımlara girebilir ve paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili çok önemli kararlar alabilirsiniz. Krizleri takıntılı olmadan çözmeniz gerekiyor. Korkularınızla yüzleşmek ve hayatınızı yenilemek için ideal bir dönem. Hafta sonu ev içinde keyifli vakit geçireceksiniz. Aileniz ile iletişim içerisinde olacaksınız. Ev içi tamirat işleriyle uğraşabilirsiniz. Bekarlar hafta başı sevgilinizle bağlantıda olacaksınız. Ev içi yeni hobiler edinebilirsiniz. Çarşamba gününden itibaren işlerinizi halletmeniz gerekecek. Yanınızda çalışan kişilerden önemli haberler alabilirsiniz.

TERAZİ

Bu haftadan itibaren ilişkiler hayatınızda önem kazanıyor. Yeni bir ortaklık teklifi alabilirsiniz. Sevgilinizle ilişki evliliğe taşımak mümkün olabilir. Sözleşmelerle ilgili yeni kararlar gündeme gelebilir. Hafta sonu kardeşler kuzenlerle iletişim trafiği yoğun olacak. Yeni projelerinizde yakın çevre desteği görebilirsiniz. Hafta başı ebeveynlerinizle iletişim içerisinde olacaksınız, yeni kararlarınızı onlara danışmanız gerekebilir. Evin içerisinde yeni bir dizayn yapmak isteyebilirsiniz. Çarşamba gününden itibaren aşk hayatınız daha da hareketlenecek. Ev içerisinde kendinizi eğlendirmenin yeni yollarını bulacaksınız.



AKREP

İçinde bulunduğumuz dönemde sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Diyet, detoks ve spor gibi aktivitelerle bağışıklık sisteminizi güçlü tutabilirsiniz. Günlük rutin işlerinizi yeni metotlarla denemek için ideal bir dönem. Evcil hayvanlarınız varsa kontrollerini yaptırmanız gerekiyor.



YAY

Bu haftadan itibaren aşk hayatınızla ilgili yeni kararlar alacaksınız. Eğer dikkat etmezseniz ilişkinizde ayrılma noktasına gelebilirsiniz. Çocuklarınızla daha kaliteli vakit geçireceksiniz. Yeni hobiler edinebilirsiniz. Hafta sonu enerjiniz çok yüksek olacak. Ev içinde yeni aktiviteler deneyebilirsiniz. Hafta başı para konuları gündeminizde olacak. Etkin bir bütçe planlaması yapmanız gerekiyor. Çarşamba gününden itibaren yakın çevreniz ile online iletişim içinde olacaksınız. Eğitim hayatınıza ilişkin yeni kararlar alabilirsiniz. Yeni bir online eğitime başlamanız da mümkün görünüyor. Komşularınızla ilgili önemli haberler alacaksınız.

OĞLAK

İçinde bulunduğumuz dönemde emlak konuları ile ilgili kararlar almanız gerekebilir. Bu konuda ailenizden destek göreceksiniz. Geçmişiniz ile ilgili daha yoğun bir sorgulamanız olacak. Hafta sonu yalnızlığın tadını çıkaracaksınız. Kendinize dönebilir ve yeni projeler hayal edebilirsiniz. Hafta başı harekete geçmek için enerjiniz yüksek olacak. Yeni sorumluluklar sizi bekliyor. Yeni bir hareket planı yapabilirsiniz. Çarşamba gününden itibaren yatırımlarla ilgili etkin karar alabilirsiniz. Yeni para kazanma kaynakları bulabilirsiniz. Disiplinli ve çalışkansınız. Sabrınız ve azminizin meyvelerini yakında toplayacaksınız.

KOVA

Bu haftadan itibaren hayatınızı değiştirecek kararlar alacaksınız. Bu kararlarda yakın çevrenizden destek göreceksiniz. Komşularınızla yakın ilişkiler içinde olacaksınız. Yeni bir online eğitime başlayabilirsiniz. Hafta sonu o eski arkadaşlarınız iletişime geçebilirsiniz.



BALIK

Bu haftadan itibaren maddi konular gündeminizde daha çok yer alacak. İşinizi yeni yöntemler ile yapmak isteyeceksiniz. Yatırımlarınız konusunda etkin kararlar alacaksınız. Ancak ayaklarınızın yere basması gerekiyor. Hafta sonu gelecekteki hedefleriniz ve kariyerinizle ilgili konular ön planda olacaklar. Hafta başı arkadaşlarınız ile online iletişim içerisinde olacaksınız. Yeni projelerinizle ilgili onlardan fikir alabilirsiniz. Çarşamba gününden itibaren yaratıcılığınızın faydasını göreceksiniz. Hayatınızda bağımlılık geliştirdiğiniz davranış kalıplarından arınma zamanı geldi.

