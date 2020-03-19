Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5033
  • 7,119
  • 315.258
  • 85576.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Koronavirüsten dolayı İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan: Her şeyimizi yıkıyoruz

Koronavirüsten dolayı İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan: Her şeyimizi yıkıyoruz

Koronavirüsten dolayı İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan: Her şeyimizi yıkıyoruz

Basketbolcu sevgilisini ziyaret etmek için İran'a giden ancak koronavirüsten dolayı ülkede mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan, günlerinin titizlikle geçtiğini anlattı.

Durumun ciddi olduğunu ve tedbirler konusunda takipçilerini uyaran Akdoğan, dışarıdan gelen her şeyi temizlediklerini anlattı. Akdoğan, “Marketten bir şey aldığımızda evde yere bir bez seriyoruz ve onun üzerinde açıyoruz. Her şeyimizi yıkıyoruz” dedi. 


İtalya'daki duyarlı gençlerden Türkiye'ye Koronavirüs Mesajı

İtalya'daki duyarlı gençlerden Türkiye'ye Koronavirüs Mesajı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Corona virüs laboratuvarda mı üretildi? Cevap geldi... Dikkat çeken iddia!

Yılda 300 ton portakal kabuğunu ekonomiye kazandırıyorlar