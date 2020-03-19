Koronavirüsten dolayı İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan: Her şeyimizi yıkıyoruz

Durumun ciddi olduğunu ve tedbirler konusunda takipçilerini uyaran Akdoğan, dışarıdan gelen her şeyi temizlediklerini anlattı. Akdoğan, “Marketten bir şey aldığımızda evde yere bir bez seriyoruz ve onun üzerinde açıyoruz. Her şeyimizi yıkıyoruz” dedi.