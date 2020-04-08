Koronavirüs salgınından korunmada önemli ayrıntı! Dilinizi de fırçalayın

Koronavirüs’ün vücuda en kolay şekilde girme yollarının ağız, burun ve gözler olduğuna dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Caner Yeğin, Kovid-19’a karşı ağız bakımının da önemli olduğunu belirtti. Dr. Yeğin, “Diş fırçasının kurumama ve nemli kalma olasılığı nedeniyle iki ayrı fırça kullanılması önerilebilir. Ev içerisinde birkaç kişi yaşıyorsa herkesin kendine ait diş macunu olabilir” dedi.

HERKESİN İKİ FIRÇASI OLMALI

Gün içerisinde kullanılan maskenin çıkarılması sonrasında ellerin ve yüzün yıkanmasının yanı sıra diş ve dilin de fırçalanması gerektiğini belirten Dr. Caner Yeğin, ağız bakımıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı: “Dişlerimizi titreşim ve süpürme hareketleri ile fırça dişlerin tüm yüzeylerine temas edecek şekilde, dişlerin üzerine aşırı bir kuvvet uygulamadan fırçalamamız yeterli olacaktır. Dilimizin üst kısmını da fırçalamayı unutmamamız gerekir. Ara yüz fırçaları veya diş ipiyle ara yüz temizliğinin yapılması günlük rutin ağız bakım uygulamalarının ayrılmaz parçasıdır. Diş fırçalarımızı dişlerimizi fırçaladıktan sonra su ile iyice yıkamamız yeterlidir. İki fırçalama arasında diş fırçasının kurumama ve nemli kalma olasılığı nedeniyle iki ayrı fırça kullanılması önerilebilir.” Ev içerisinde birkaç kişi yaşıyorsa herkesin kendine ait diş macunu olabileceğini belirten Dr. Caner Yeğin, “Bu şekilde kişiler arasında temasa bağlı bulaşma riskini de önlemiş oluruz” dedi.

ASİTLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURUN

Pandemi günlerinde getirilen bazı kısıtlamalar nedeniyle bireylerin zamanlarının çoğunu evde geçirmesinin öğün sayısını artırdığına dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Caner Yeğin şu uyarıları yaptı: “Evde geçirdiğimiz boş zamanlarımızda sürekli bir yemek yeme isteği oluşuyorsa asitli içeceklerden özellikle uzak durmaya dikkat etmemiz gerekir. Mümkün olduğunca beslenmemize dikkat etmeli ve şekerli ve karbonhidrat ağırlıklı gıdalar yerine lifli gıdaları tercih etmeliyiz.”

AĞIZ LEZYONU KOVİD-19 BELİRTİSİ DEĞİL



Koronavirüslerin tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleri olduğunu Dr. Öğretim Üyesi Caner Yeğin, “Şu ana kadar yapılan bilimsel çalışmalar ve yaptığımız literatür taramalarına bağlı olarak Covid-19 virüsünün spesifik bir ağız lezyonu bulgusuna rastlanmamıştır. Covid-19’un belirtileri ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği gelişebilmektedir” diye konuştu.