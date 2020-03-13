Koronavirüs hakkındaki bilimsel gerçekler ve şehir efsaneleri

Bu bilgilerin kaynağı her ne kadar doktorlar olsa da gerek bazı doktorların anlatımlarının akademik düzeyinin halkın anlayacağından yüksek olması gerekse bu bilgilerin doktor olmayan kişilerce özellikle sosyal medyada bilgilendirme amaçlı kullanılması ciddi kafa karışıklıklarına yol açıyor.

Ülkemizde ilk yeni koronavirüs vakasının açıklanmasına müteakip bu karışıklıklar bizde de hızla artmaya başladı. Bizde bu toplumda yaşayan tüm sorumluluk sahibi hekimlerimiz adına koronavirüs hastalığı hakkında dünya ve ülkemizde en yetkin kurumlar olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve dünya çapında tanınan virologların halk için yayınladıkları tavsiyeleri kaynak alarak yeni koronavirüs hastalığı hakkındaki bilimsel gerçekler ve şehir efsanelerini halkın anlayacağını düşündüğümüz dilde derlemeye çalıştık.

Yeni koronavirüs her yaşta insana bulaşır mı?

Koronavirüsü alma, yani bulaşma konusunda çocuktan yaşlıya tüm yaş grupları aynı riske sahiptir. Sadece sigara kullananlar virüsü alma konusunda daha fazla riske sahiptirler. Ancak her virüsü alan hastalanmamakta, hasta olanlar da aynı ağırlıkta geçirmemektedir. Ama hasta olmasa da virüsü alan tüm insanlar yüksek riskli hastalara virüsü bulaştırıp onların hasta olmasına neden olabileceğinden ötürü önlemlerin herkes tarafından alınması son derece önemlidir.

Kimlerin hasta olma ve hastalığı ağır geçirme riskleri yüksektir?

En riskli grup 60-65 yaşın üzerindeki yaşlı insanlardır. Bunun dışında şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, savunma sistemi zayıf olanlar veya savunma sistemini zayıflatan ilaç kullananlar da yüksek riske sahiptirler. Dokuz yaşın altındaki çocukların virüsü alsalar dahi hasta olma riskleri çok düşük.

Yeni koronavirüs insandan insana nasıl bulaşır?

Öksürme veya hapşırma yoluyla büyük damlacıklarla yayılır. Ancak hava yoluyla bulaşmaz. Öksürük ya da hapşırıkla havaya yayılan virüs tutunduğu her türlü yüzeylere ellerinizle temas etmeniz ve temas ettiğiniz elinizle kendi ağzınız, burnunuz ve gözünüze dokunmanızla bulaşır.

Kendinizi yeni koronavirüse karşı korumanın en etkili yolu, ellerinizi sıklıkla sabun ve su ile ellerimizde sabun en az 15-20 saniye kalacak şekilde yıkamak veya alkol bazlı (%60’dan fazla alkol içeren) dezenfektanlarla ellerinizi ovarak temizlemek, ellerinizi temizledikten sonra, kağıt havlu veya sıcak hava kurutucu kullanarak iyice kurutmaktır. Bunu yaparak ellerinize bulaşmış olabilecek virüsleri ortadan kaldırır ve gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunduğunuzda oluşabilecek enfeksiyonlardan kaçınırsınız.

Maske bizi hastalıktan korur mu?

Maske bizi direkt olarak hastalıktan korumaz. Çünkü hastalığın temel bulaş yolu virüsle temas etmiş elinizi burun, ağız veya gözünüze dokundurmanızdır.

Evcil hayvanlardan insanlara veya insanlardan evcil hayvanlara bulaşır mı?

Şu anda, köpekler veya kediler gibi eşlik evcil hayvanların yeni koronavirüs ile enfekte olabileceğine dair bir kanıt yoktur.

Yeni koronavirüs hastalığının hava sıcaklığı ve nemliliği ile ilişkisi nedir? Havaların ısınması ile hastalık ortadan kalkacak mı?

Güneşli, kuru ve sıcak havada virüsün yaşama ihtimali nemli ve ılıman havaya göre daha düşüktür. Ama virüs tüm iklim koşullarında bulaşabilir.