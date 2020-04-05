Koronafobiyi önlemenin 4 yolu

Son günlerde Koronavirüs nedeniyle birçok kişide hasta olma korkusu ve panik hali (Koronafobi) hâkim. Şiddetli korku ve kaygının kalıcı problemlere sebep olabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu şu önerilerde bulundu.

SÜREKLİ HABERLERİ TAKİP ETMEYİN



Güncel durum hakkında bilgi sahibi olma isteğiniz gayet normal ve gereklidir. Fakat yalnızca haberleri takip eder ve günlük yaşantınızı olumsuz gelişmelere odaklarsanız bu durum psikolojinizde kalıcı zararlara sebep olabilir. Gerektiği ölçüde haberleri takip edin.

BİLGİLENİN, ARAŞTIRIN, SORUN



Belirsizlik ve az bilgi kaygı yaratır. Karşı karşıya olduğunuz tehdidin tam olarak ne olduğunu bilmemeniz paniği tetikleyebilir. Konu hakkında bilgi sahibi olan kişilerden mutlaka bilgi alın.

DOZUNDA TEDBİR ALIN



Yetkili kişilerin önerdiği hijyen kurallarına uymanız ve kişisel temizliğinize dikkat etmeniz yeterlidir. Günde belli el yıkama sayısına ulaşmaya çalışmak, temiz de olsa eşyalara dokunmaktan kaçınmak veya yalnızca faydalı olduğunu düşündüğünüz yiyeceklerin aşırı tüketimi birtakım psikolojik problemlere neden olabilir.

VAKTİNİZİ DEĞERLENDİRİN



Tedbir amaçlı bir süre sosyal ortamlar yerine evinizde vakit geçirmeniz en doğrusu. Bunu bir kısıtlama olarak değil fırsat olarak düşünün. Kendinize vakit ayırın.

• Uzun zamandır yapmak istediğiniz ama fırsat bulamadığınız şeyleri yapabilirsiniz.

• Kitap okuyabilir, hobilerinize vakit ayırabilirsiniz.

• Kendinize sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz.

• Ailece evde yapabileceğiniz etkinlikler planlayarak aile üyeleri arasındaki bağı güçlendirebilirsiniz