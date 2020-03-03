Koronadan kaçan Türkiye'ye geliyor

TURİST SAYISI YÜZDE 30 ARTTI

Son olarak Azerbaycan, Ermenistan ve Çekya’da da görülen koronavirüsü 72 ülkeyi etkisi altına aldı. Hastalığın görülmediği ülkeler arasındaki Türkiye, dünya turizminin gözbebeği oldu. Antalya, ocak ve şubat ayında 389 bin turist ağırlayarak turist sayısını yüzde 30 oranında artırdı. Otel rezarvasyonları şimdiden doldu.

ÖNCE SİNOP'A UĞRAYACAK

Virüs tehlikesi nedeniyle kruvaziyer şirketler, Uzakdoğu seyahatlerini iptal etmeye başladı. Şirketlerin yeni rotaları ise Türkiye'de Karadeniz oldu. İstanbul’dan yola çıkacak dev yolcu gemileri önce Sinop Limanı’na uğrayacak, ardından Trabzon ve Gürcistan'da Batum Limanı’na yanaşacak. Bölgede turizm şimdiden hareketlendi.

REZERVASYON PATLAMASI VAR

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, "Çin ve Uzak Asya'da peş peşe turlar iptal edildi. İptallerden dolayı şu an Karadeniz turu için büyük bir talep var. Bu sene için 6 gemi rezervasyonu yapıldı. 2021 yılı içinse 50 geminin Karadeniz'e gireceğini düşünüyorum" dedi.

72 ÜLKEDE 3.069 KİŞİ ÖLDÜ

Korona virüsü Portekiz, Endonezya, Tunus, Andorra ve Ürdün'e de sıçradı. Vaka sayısı 89 bin 856'ya ölü sayısı 3 bin 69'a yükseldi. İran'ın dini lideri Hamaney'in danışmanı hayatını kaybetti.

AİLELERE VİRÜS EĞİTİMİ

'Her tuvalet öncesinde ve sonrasında eller mutlaka yıkanmalıdır. Tokalaşma, sarılma ve öpüşmeden kaçınılmalıdır' uyarısında bulunuldu.

YURTDIŞINDAN GELEN 14 GÜN EVDEN ÇIKMASIN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran, Irak, Güney Kore, Çin ve İtalya başta olmak üzere yurtdışından gelenlerin 14 gün boyunda evden çıkmamalarını istedi. Koca, "Bu kişiler pasaportlarıyla Aile Hekimliği'ne başvurduğunda raporlu sayılacaklar" dedi.

KORELİ OYUNCU İSYAN ETTİ

Türkiye'de yaşayan Güney Koreli oyuncu Chaby Han koronavirüs salgınından sonra sert tepkilerle karşılaştığını söyledi. Tutunnamayanlar dizisinde rol alan oyuncu, "Yıllardır ailemle İstanbul'da yaşıyorum. Türkiye'deki çekik gözlü Asyalılar da en az sizler kadar virüsten korkuyor" dedi.