Korona psikolojisini yenmenin 10 yolu

İnsanın ilk güven duygusunun hayatının ilk yıllarında kendisini yetiştiren insanlarla ilişkileriyle geliştiğini ifade eden VM Medical Park Maltepe Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Semiha Tufan, beklenmedik şekilde hayatlarımıza giren ve günlük hayatımızın ritmini değiştiren, koronavirüsün yol açtığı hastalığa yakalanma korkusunun kişilerin güvende olma duygusunu zedeleyerek hayatlarının devamı üzerindeki kontrollerinin kaybolacağı hissini yaşattığını söyledi.

GÜVEN DUYGUSU ZEDELENİR

Virüsle ilgili belirsizlik durumunun da kişilerde güven duygusunu zedeleyerek kaygı ve korkuya neden olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Semiha Tufan, “Virüs gibi gözle görülmeyen ve ölümcül olabilen bir tehlike karşısında aşırı kaygı ve korku duymak, insanda belli fizyolojik süreçleri tetikler. Korku ve kaygı hissettiğimizde beynimiz, sinir sistemimiz vasıtasıyla vücudumuza kendini koruması için ‘Savaş’ ya da ‘Kaç’ sinyalleri gönderir. Bu da vücudun bu süreçlere hazırlanması için stres hormonlarının salgılanmasına neden olur” dedi.

EZİYET VERİCİ BİR HAL ALIR

“Stres hormonları kalp atışımızı ve nefes alıp verişimizi hızlandırır, kan basıncımızı yükseltir” diyen Uzm. Dr. Semiha Tufan sözlerini şöyle sürdürdü: “Kaygıyı kontrol etmekte güçlük çeken biri, sürekli ellerini yıkayıp evini süpürerek takıntılı şekilde temizlik yapabilir, yemek ve ihtiyaç stoğunda aşırıya gidebilir. Buradaki tehlike bir süre sonra bu durumun eziyet verici, stres yaratan bir süreç haline gelmesidir. Bunun tam tersi ise, kişinin çaresizlik, yetersizlik duyguları ile yapabileceklerini küçümsemesi, tedbirlerden vazgeçmesi ve çökkün bir duygu duruma girmesidir.”

YAPILACAKLAR LİSTESİ OLUŞTURUN



Uzm. Dr. Semiha Tufan, aşağıdaki basit ama etkili tedbirlerin süreci yönetmemizi kolaylaştıracağını söyledi:

