Kolon kanseri riskini azaltan 6 öneri

Tedavide çok önemli bir yeri bulunan cerrahi uygulamalar da günümüzde artık laparoskopik yani kapalı olarak gerçekleştirilerek, hastanın yaşam kalitesi ve psikolojisine olumlu etki sağlıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ercan Gedik, kolon kanserinden korunmak için şu önerilerde bulunuyor:

1. İdeal kiloda olmak ve bu kiloyu korumak,

2. Taze meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek,

3. Posa içeriği yüksek gıdaların tüketimini artırmak,

4. Günde 30-60 dakika orta düzeyde fiziksel aktivitede bulunmak,

5. Sigara kullanmamak,

6. Kırmızı et tüketimini sınırlamak.