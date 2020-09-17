Kolit hastalığının başrolünde stres var

Özellikle stresin tetiklediği kolit, birçok hastalıkla benzerlik göstermesi nedeniyle zaman zaman tedavisi ertelenmektedir. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Öztürk, “Bağırsak kolonunda parazit ve diğer zararlı mikroorganizmalar nedeniyle yaşanan iltihaplanmaya kolit denir. Bağırsaklarda şişme ve yaralara neden olan kolit hastalığı, bağırsakların fonksiyonlarının azalması, ayrıştırma özelliği sırasında besin atıklarının içeride kalması ile meydana gelmektedir. Zarda meydana gelen birikme bağırsaklarda çok ciddi problemlere yol açar. Bağırsakların iç astarının mikrop kapmasıyla oluşan kolit, stres ve depresyon gibi psikolojik gerilimlerde daha çok ortaya çıkar. Kadın ve erkeklerde aynı sıklıkta görülen kolit hastalığının en bilinen türü ülseratif kolittir” dedi. Öztürk, “Birçok hastalıkla benzerlik gösteren ülseratif kolit ancak endeskopi, biyopsi, radyolojik tetkikler, ilaçlı bağırsak röntgeni, bilgisayarlı tomografi, MR, kolonoskopi, laboratuvar testleriyle teşhis edilmektedir. Birçok kolit çeşidi vardır, hastalığın çeşidine ve sebep olduğu nedenlere göre tedavi yaklaşımları değişmektedir. Buna göre ilaç, diyet ve cerrahi yöntemlere başvurulabilir” diye konuştu.