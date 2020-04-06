Kolik ağrısı erkek bebeklerde daha fazla

Ancak uzmanlara göre, bebekte görülen ağrıya kolik diyebilmenin 3 şartı var: Ağrı en az 3 haftadır sürmeli, haftada en az 3 gün ve günde en az 3 saat görülmeli.

ANİDEN BAŞLAYAN GÜÇLÜ AĞLAMA



Bebeklerin aniden, güçlü bir şekilde ağlamasına ve dolayısıyla annelerini sıkıntıya sokmasına yol açan bu ağrı, açıklanabilir bir durum yokken ortaya çıkıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Duygu Gür Ünal, kolik ağrısı çeken bebeklerin açlık, uzun süredir değiştirilmemiş bez, iltihap (orta kulak iltihabı, idrar yolu enfeksiyonu) gibi nedenler yokken huzursuzlanıp ağladığını belirtiyor. Genellikle doğum sonrası bir ve ikinci haftalardan sonra başlayan kolik hastalığının ailenin ilk çocuğunda ve özellikle erkek çocuklarda görülme olasılığının fazla olduğuna değinen Dr. Duygu Gür Ünal, “Kolik ağrısı daha çok öğleden sonra ve akşam saatlerinde başlama eğilimindedir. Bebek bu dönemde çoğu kez bacaklarını karnına doğru çekerek ya da yay gibi kasılarak yüksek ses ve tiz tonda ağlar.

ANNELER TEDİRGİN OLUYOR



Anneler bu durumu ‘sanki etini koparıyorlar’ ya da ‘tırnağını çekiyorlar’ gibi tarif ederler. Ancak ağlama krizlerine giren bu kolikli bebeklerin genel sağlıklarında bir sorun görülmüyor; genellikle aylık kilo alımı normal ve bebek kolik atakları dışında mutlu ve sağlıklı görünüyor” diyor.