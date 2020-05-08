'Kolay kredi' hayatını kararttı

AMELİYAT İÇİN PARA LAZIMDI



Denizli'nin Kale İlçesi'nde yaşayan emekli Ali Humbul, 7 yıl önce bel fıtığı ameliyatı olacaktı. 4 bin liraya ihtiyacı olan Humbul, internette gördüğü 'Emekliye kolay kredi' başlıklı ilanı gördü. İnternet sitesi üzerinden 10 bin lira kredi için form doldurdu. Ali Burhan Ç. ve Neslihan Ç. tarafından telefonla aranılan Humbul, Ankara'ya çağrıldı. Kredi umuduyla başkentte giden Ali Humbul'a, iddiaya göre ikili çok sayıda evrak imzalattı.

GERÇEĞİ BANKADAN ÖĞRENDİ



62 yaşındaki Humbul’a daha sonra, şartları uygun olmadığı için kredi verilemeyeceğini söyledi. Denizli'ye dönen Humbul, 2019 yılı Mart ayında, 2 bin lira olan emekli maaşının hesabında olmadığını gördü. Bankayla görüşen Humbul'a adına kredi çekildiği, taksitlerin ödenmediği, taahhütname nedeniyle maaşına haciz konulduğu söylendi. Dolandırıldığını anlayan Humbul, Ali Burhan Ç. ve Neslihan Ç. hakkında şikayetçi oldu.

EKMEK PARASINA MUHTACIM



13 aydır emekli maaşını alamayan Ali Humbul, kirasını ödeyemediği evden çıkmak zorunda kaldı. Kaymakamlığın tahsis ettiği konteynerde kalan Humbul, 26 bin lirasının haczedildiğini söyleyerek ‘ekmek parasına muhtacım’ dedi.