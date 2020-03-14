Koku alamamak tümör belirtisi olabilir

Koku alamamanın ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Göçmen, “Özellikle 60 yaş üzerindeki kişilerde azalan koku hissi, kafa travması ve tümör gibi beyin hastalıklarının belirtisi olabilir” açıklamasında bulundu. Doç. Dr. Selçuk Göçmen, “Günümüzde 60 yaş üzerinde iki kişiden biri koku almada problem yaşıyor ve bu durum beyin hastalıkları ile birlikte görülebiliyor. Koku alamamak, özellikle kafa travması ve tümör başta olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, Huntington hastalığı, Multipl skleroz (MS) gibi hastalıkların belirtisi olabilir” diye de ekledi. Koku alma problemi yaşayan kişilerin hikayelerinin çok önemli olduğunu ve kişinin teşhisine göre tedavi edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Göçmen, “Kişinin şikayetine göre özel koku testleri ve tomografi ile MR görüntüleme yapılabilir. İlgili bölümce değerlendirme yapılıp tedavi sonrası takip ve koku alma egzersizleri önerilebilir” dedi.